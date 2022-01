iOS 15.3, iPadOS 15.3 i macOS 12.2 — co warto wiedzieć przed instalacją aktualizacji?

iOS 15.3, iPadOS 15.3, macOS 12.2 i watchOS 8.4 to aktualizacje, które Apple udostępni w przyszłym tygodniu. Wprowadzą one pewne nowości oraz rozwiązania problemów. Co warto wiedzieć przed instalacją nowego oprogramowania? Zobaczmy też, kiedy spodziewać się uaktualnień iOS 15.3, macOS 12.2 oraz iPadOS 15.3.

iOS 15.3, iPadOS 15.3, macOS 12.2 i watchOS 8.4 to nowe aktualizacje dla urządzeń z logo nadgryzionego jabłka, które do niedawna dostępne były w wersjach beta. W tym tygodniu Apple udostępniło wydania RC. To oznacza, że oprogramowanie jest już w zasadzie gotowe. Teraz tylko czeka na publiczne udostępnienie dla wszystkich użytkowników, co powinno nastąpić w przyszłym tygodniu.

Wykaz nowości na razie tajemnicą

Aktualizacje iOS 15.3, iPadOS 15.3, macOS 12.2 i watchOS 8.4 wniosą pewne nowości, o czym świadczy zmiana w ich numeracji. Niestety Apple przy okazji udostępnienia wersji RC przemilczało oficjalny wykaz zmian. Nie znamy powodu tej decyzji. To jednak sprawia, że nie bardzo wiemy, co nowego wniosą te uaktualnienia. Znane są jednak pewne poprawki błędów. Oto co już wiemy.

Uaktualnienie do iOS 15.3, iPadOS 15.3 oraz macOS 12.2 wprowadza rozwiązanie poważnego problemu w Safari. W przeglądarce internetowej Apple znaleziono lukę, która może doprowadzać do wycieków danych, na przykład z kont Google. W tym historii przeglądania. Błąd został jednak usunięty. Wykaz innych usprawnień obejmujących luki w zakresie bezpieczeństwa będzie można znaleźć na tej stronie. Ponadto w oprogramowaniu 15.3 dla HomePodów dodano nowe języki dla funkcji rozpoznawania głosów wielu użytkowników. Natomiast w systemie dla Maców pojawi się przeprojektowana aplikacja Muzyka.

Aktualizacja iOS 15.3 i macOS 12.2 być może w poniedziałek

Apple może udostępnić iOS 15.3, iPadOS 15.3, macOS 12.2 i watchOS 8.4 w zasadzie w dowolnym dniu na początku przyszłego tygodnia. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że nastąpi to już nawet w poniedziałek. Jeśli tak się stanie, to zapewne w okolicy godziny 19:00 naszego czasu. Jednak z instalowaniem nowego oprogramowania początkowo lepiej się wstrzymać. Chociaż na kilka godzin. Wynika to z faktu, że mogą pojawić się jakieś nieprzewidziane utrudnienia, które w tym czasie zapewne zostaną nagłośnione.

Tak zainstalujesz nowe oprogramowanie

Nowe aktualizacje Apple zostaną udostępnione drogą OTA. iOS 15.3 na iPhone’ach będzie można zainstalować po udaniu się do sekcji Ustawienia, Ogólne i Uaktualnienia. Oczywiście po wcześniejszym nawiązaniu połączenia z siecią Wi-Fi. Ponadto bateria telefonu będzie musiała być naładowana w co najmniej 50 proc. (lub 20 proc. po podłączeniu do ładowarki). Podobnie będzie w przypadku software dla iPadów. Natomiast macOS 12.2 będzie można pobrać udając się do sekcji Preferencje systemowe oraz Uaktualnienia.

Będą też inne aktualizacje Apple

Apple przygotowało nowe wersje oprogramowania dla wszystkich swoich urządzeń. Poza iOS 15.3, iPadOS 15.3, macOS 12.2 i watchOS 8.4 spodziewajmy się także nowych aktualizacji dla HomePoda i Apple TV. Również z numerami 15.3.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods Pro

źródło: opracowanie własne