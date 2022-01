Samsung Galaxy S22 Ultra był obiektem już wielu przecieków. Cena do niedawna pozostawała tajemnicą. Teraz poznajemy konkretne kwoty w euro. Te nie będą wyższe w porównaniu do zeszłorocznego flagowca. Pojawią się jednak pewne cięcia związane ze specyfikacją techniczną, które obejmą zainstalowaną pamięć. Rzućmy sobie na to okiem.

Cena modelu Samsung Galaxy S22 Ultra niby bez zmian

wersja z 8 GB RAM-u i 128 GB miejsca na dane – 1249 euro (ok. 5660 zł)

wersja z 12 GB RAM-u i 256 GB miejsca na dane – 1349 euro (ok. 6110 zł)

wersja z 12 GB RAM-u i 512 GB miejsca na dane – 1449 euro (ok. 6560 zł)

Tanio nie jest, ale poprzedni flagowiec Koreańczyków też debiutował w cenie od 1249 euro. Problem jednak w tym, że Samsung Galaxy S22 Ultra w podstawowej konfiguracji otrzyma 8 GB pamięci RAM. Zeszłoroczny model miał jej 12 GB. Tak więc kwoty nie wzrosły, ale za te same pieniądze otrzymamy „mniej”, co warto mieć na uwadze.

Samsung Galaxy S22 Ultra zostanie zaprezentowany za kilkanaście dni w trakcie konferencji Unpacked 2022. Na temat nowego flagowca koreańskiej marki wiemy już naprawdę sporo. Smartfon będzie ciekawy. Jednak trzeba będzie na niego wydać niemało pieniędzy.

