iPhone 15 Pro ma otrzymać 5-krotny zoom optyczny. Apple negocjuje z Lante Optics

iPhone 15 Pro ma być pierwszym smartfonem Apple, który otrzyma aparat peryskopowy. Nowe informacje w tym temacie przedstawił analityk Jeff Pu. Obejmują one 5-krotny zoom optyczny. Firma z logo nadgryzionego jabłka prowadzi już w tej kwestii rozmowy z Lante Optics.

Firma Lante Optics, o ile Apple dojdzie do porozumienia w kwestii dostaw, będzie prawdopodobnie głównym dostawcą elementów optycznych dla kamery peryskopowej modelu iPhone 15 Pro. Partner dostarczył już komponenty do wglądu. Finalna decyzja w tej sprawie powinna zapaść w maju tego roku. Jeśli dojdzie do porozumienia. To kontrakt ma opiewać na setki mln dolarów.

Apple iPhone 15 Pro dopiero w 2023 roku

Wspomniany 5-krotny zoom optyczny mają dostać smartfony iPhone 15 Pro oraz wariant Max. Na ich debiut trochę jednak poczekamy. Apple wprowadzi oba te telefony do oferty dopiero w drugiej połowie 2023 r. Tak więc trochę na nie jeszcze sobie poczekamy. Najpierw czeka nas debiut modeli na ten rok.

