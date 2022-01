iOS 15.3 coraz bliżej. Apple przestaje podpisywać iOS 15.2

iOS 15.3 to aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, która znajduje się na etapie beta testów. Apple zdecydowało się uniemożliwić użytkownikom cofnięcie do starszych wersji od iOS 15.2.1. To oznacza, że uaktualnienie z numerkiem 15.2 nie jest już podpisywane. Kiedy możemy spodziewać się finalnej wersji iOS 15.3?

iOS 15.3 beta udostępniono w grudniu. Obecnie testerzy mają dostęp do drugiej bety. Możliwe, że w momencie, gdy to czytacie, to Apple udostępniło już trzecią edycję poglądową. Tymczasem gigant z logo nadgryzionego jabłka postanowił wstrzymać podpisywanie wydań starszych od tego z numerkiem 15.2.1, które zawierało poprawki i zostało upublicznione w zeszłym tygodniu.

To oznacza, że Apple nie podpisuje już „gołego” iOS 15.2 z jesieni 2021 r. Tym samym użytkownicy iPhone’ów nie mają już możliwości instalacji tej wersji czy też cofnięcia się do niej. Od teraz musi to być aktualne oprogramowanie z numerkiem 15.2.1. Co natomiast z wersją 15.3?

Apple udostępni iOS 15.3 zapewne w lutym

iOS 15.3 to nieco większa aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, której finalnej wersji spodziewamy się za kilka tygodni. Apple udostępni ją pewnie w lutym. Potem przyjdzie czas na wydanie z numerkiem 15.4. Zobaczymy je jeszcze przed dużym uaktualnieniem z numerem 16, które zostanie zapowiedziane w trakcie czerwcowego WWDC.

