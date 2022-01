iPhone SE 5G Plus i iPad Air 5 to dwa nadchodzące produkty, które Apple ma zaprezentować wiosną 2022 r. Ich debiut jest coraz bliżej. Świadczy o tym fakt, że firma certyfikuje oba urządzenia. Skąd to wiemy? Smartfon iPhone SE Plus 5G oraz iPad Air 5 zostały dostrzeżone na stronie urzędu EEC pod różnymi nazwami kodowymi.

iPhone SE Plus 5G to smartfon, który do tej pory znany nam był pod nazwą z dopiskiem 3 w nazwie. Wraz z nim Apple zamierza zaprezentować tablet iPad Air 5, który również w ostatnim czasie jest obiektem wielu przecieków. Premiera obu urządzeń musi być bardzo blisko. Świadczy o tym certyfikacja tych sprzętów.

Apple już certyfikuje smartfona iPhone SE Plus 5G i tablet iPad Air 5. Dostrzeżono je na stronie urzędu EEC. Pierwsze urządzenie ukrywa się pod nazwami A2595, A2783 i A2784. Natomiast drugie to A2588, A2589, A2591, A2696, A2757, A2759, A2761, A2766 oraz A2777. Coś więc jest na rzeczy.

Apple iPhone SE Plus 5G i iPad Air 5 w marcu lub kwietniu

Plotki mówią o tym, że najbliższa konferencja Apple odbędzie się w marcu lub kwietniu. Dokładny termin nie jest jeszcze znany, ale to właśnie wtedy zostaną zaprezentowane iPhone SE Plus 5G oraz iPad Air 5. Do debiutu pozostało więc niewiele czasu. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na więcej szczegółów.

