Apple A16 Bionic to procesor, który trafi do smartfonów iPhone 14 i 14 Pro. Firma sfinalizowała nad nim prace. Produkcją układu zajmie się TSMC, które wykorzysta 4-nm litografię. Wiemy, że proces wytwarzania A16 Bionic dla iPhone’ów 14 ma być dla Apple kosztowniejszy.

Apple A16 Bionic to procesor dla smartfonów iPhone 14 Pro i 14, które obecnie są w ogniu przecieków. Co nie dziwi, bo firma pomału kończy nad nimi prace. Tak też stało się w przypadku samego układu. Jego design jest już gotowy i to oznacza, że w przyszłym kwartale rozpocznie się masowa produkcja.

Dostawami ponownie zajmie się tajwańskie TSMC, które wytwarza dla Apple procesory od lat. Nie inaczej będzie w przypadku układu A16 Bionic dla modeli iPhone 14. Dojdzie do zmiany litografii i tym razem ma to być 4 nm. Ostatnie chipy firmy powstawały w 5 nm.

Apple A16 Bionic dla iPhone 14 i 14 Pro ma być drogi

Plotki mówią o tym, że TSMC zwiększy ceny nowych układów, co zapewne ma różne podłoże. To oznacza, że układy Apple A16 Bionic dla smartfonów iPhone 14 będą kosztowniejsze. Na szczęście wcale nie musi się to przełożyć na zmiany cen samych telefonów, w co pozostaje wierzyć. Masowa produkcja chipów ruszy zapewne w okolicy maja.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla macOS Monterey

źródło