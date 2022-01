iPad Air 5 to nadchodzący tablet Apple, którego premiera ma odbyć się wiosną 2022 r. wraz ze smartfonem iPhone SE 3. W sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna. Znajdziemy tu mocny procesor Apple A15 Bionic i modem 5G. Ponadto iPad Air 5 ma otrzymać aparat ultraszerokokątny z sensorem 12 MP.

iPad Air 5 to tablet, który jest obiektem przecieków od dłuższego czasu. W sieci pojawiły się nowe informacje i te zakładają premierę już wiosną 2022 r. Urządzenie powinniśmy więc zobaczyć ze smartfonem iPhone SE 3, którego debiut ma odbyć się w marcu lub kwietniu. Pod obudową ma znaleźć się wydajny procesor Apple A15 Bionic.

Jeśli to prawda, to iPhone SE 3 i iPad Air 5 otrzymają ten sam procesor. Przy okazji nie zabraknie modemu zapewniającego łączność z sieciami 5G. Ponadto na pleckach zostanie umieszczony aparat ultraszerokokątny z sensorem 12 MP i poczwórną diodą doświetlającą True Tone. Nie zabraknie też USB C.

iPhone SE 3 i Apple iPad Air 5 już blisko

Premiera nowych produktów jest bardzo nieodległa. Od oficjalnej zapowiedzi dzieli nas w zasadzie już tylko kilka tygodni. Zobaczmy je w trakcie marcowej lub kwietniowej konferencji. Niedługo po tym powinny trafić na sklepowe półki. Ceny powinny być podobne do obecnej generacji tych sprzętów.

