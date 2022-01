iOS 15.2.1 i iPadOS 15.2.1 to także ważne poprawki bezpieczeństwa

iOS 15.2.1 i iPadOS 15.2.1 to ostatnie aktualizacje Apple dla iPhone’ów i iPadów. Nie znajdziemy tu nowości, ale są poprawki różnych błędów. W tym również związanych z bezpieczeństwem. Wśród nich jest ważny patch dla podatności w HomeKit. Dlatego z instalacją iPadOS oraz iOS 15.2.1 lepiej nie zwlekać.

iOS 15.2.1 i iPadOS 15.2.1 to nowe uaktualnienia, które Apple udostępniło w środę wieczorem. Jeśli jeszcze zwlekacie z instalacją tych aktualizacji, to może lepiej rozważcie coś innego. Zawierają one ważne poprawki bezpieczeństwa, gdzie usunięto ważny błąd dotyczący użytkowników iPhone’ów czy iPadów.

Wspomniany błąd dotyczy platformy HomeKit, którego odkrywcą jest Trevor Spiniolas. Z opisu udostępnionego przez Apple wynika, że błąd dotyczy poprawienia sprawdzania poprawności danych wejściowych, co mogło prowadzić do możliwości przeprowadzenia ataku. Wraz iPadOS i iOS 15.2.1 problem zażegnano.

Aktualizacje iPadOS i iOS 15.2.1 są już dostępne

Nowe łatki użytkownicy iPhone’ów mogą pobrać po udaniu się do sekcji Ustawienia, Ogólne oraz Uaktualnienia. Oczywiście wcześniej należy nawiązać połączenie z siecią Wi-Fi, bo z użyciem danych komórkowych tego typu aktualizacji nie da się pobrać. Apple w międzyczasie testuje także systemy z numerkiem 15.3. Te wniosą pewne nowości i na razie znajdują się na etapie wersji beta 2. Na finalne odsłony trochę poczekamy.

