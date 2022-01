iOS 15.2 ma błąd. T-Mobile wyjaśnia, że wyłącza ograniczenie śledzenia IP na iPhone’ach

iOS 15.2 to ostatnie oprogramowanie dla iPhone’ów. System zawiera błąd, który powoduje wyłączanie funkcji Ograniczaj śledzenie IP. Potwierdza to amerykański T-Mobile. Możemy się domyślać, że Apple udostępni wkrótce stosowną poprawkę. Pewnie wniesie ją aktualizacja do iOS 15.2.1.