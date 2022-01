iPad Pro 2022 i iPad Air 5 — wszystko, co wiemy o nowych tabletach Apple

iPad Pro 2022 i iPad Air 5 to nowe tablety Apple, które zobaczymy w tym roku. Co już o nich wiemy? Okazuje się, że całkiem sporo. Oba urządzenia mają dostać lepsze ekrany oraz podzespoły. Spodziewajmy się m.in. nowych procesorów z serii Apple Mx. Zobaczmy, co jeszcze znajdziemy w nowych tabletach z linii iPad.

iPad Pro 2022 i iPad Air 5 to tablety Apple, które pojawiają się w przeciekach od dłuższego czasu. Oba modele powinniśmy zobaczyć w pierwszej połowie tego roku. Jakie wyposażenie i specyfikację techniczną zaoferują te urządzenia? Zobaczmy, co już o nich wiadomo.

Procesory Apple M2 lub inne

iPad Pro 2022 może otrzymać nowy procesor Apple M2, którego spodziewamy się także w tegorocznych MacBookach Air i Macach Mini. Tutaj jednak firma ma także inne możliwości. Może na przykład sięgnąć po SoC M1 Pro, który znajduje się w zeszłorocznych MacBookach Pro. Natomiast w modelu Air 5. generacji będzie to pewnie A15 Bionic z iPhone’ów 13 lub może nawet A16 dla nowych telefonów z iOS.

Lepsze ekrany

iPad Air 5. generacji według starszych plotek mógł dostać ekran wykonany w technologii OLED. Tak się jednak nie stanie. Apple zmieniło zdanie w tej kwestii i ma jednak zaimplementować wyświetlacz LCD. Wynika to z kwestii marketingowych. OLED-owy tablet mógłby negatywnie wpłynąć na sprzedaż nowych modeli Pro. Te ostatnie w obu wersjach rozmiarowych mają otrzymać panele Mini LED, który znamy z ostatniego modelu z 12,9-calowym wyświetlaczem.

Apple iPad Pro 2022 ze szklaną obudową

Jeśli wierzyć plotkom, to iPad Pro 2022 otrzyma szklaną obudowę. Tak, wynika to z chęci zaimplementowania funkcji bezprzewodowego ładowania. Rozwiązanie to po iPhone’ach ma w końcu trafić do tabletów z systemem iPadOS. Poza tym wiemy, że ma pojawić się także funkcja zwrotnego ładowania baterii. To coś, czego nie ma w telefonach z iOS. Poza tym wiemy, że testowane jest nowe MagSafe.

iPadOS z nową orientacją

Apple zamierza także zmienić domyślną orientację oprogramowania iPadOS. Będzie ono poziome, co ma przybliżyć urządzenia do komputerów. Z tego też powodu nowy iPad Pro ma dostać inaczej umiejscowione logo, co ma podkreślić te zmiany. To samo dotyczy aparatu fotograficznego, którego orientacja też zmieni się na poziomą.

Modemy 5G

Apple w tegorocznych iPadach zaimplementuje także modemy 5G. Rozwiązanie trafiło już do iPhone’ów i teraz nadszedł czas na wprowadzenie go (po modelu Pro) także to tabletu iPad Air 5. Poprzednik oferuje tylko łączność z sieciami LTE i to w końcu także ma ulec zmianie.

Apple iPad Air 5 bez Face ID

iPad Air 5 nie otrzyma funkcji Face ID. Apple w 2022 r. nadal planuje zatrzymać to rozwiązanie tylko dla modeli Pro. W tańszym tablecie pozostanie fizyczny przycisk z czytnikiem linii papilarnych, czyli Touch ID. To nie ulegnie na razie zmianie, co nie powinno dziwić. Wszak rozwiązanie wprowadzono dopiero w ostatniej generacji i firma tak prędko się go nie pozbędzie.

Prawdopodobnie z co najmniej 256 GB pamięci

Apple w tabletach iPad Air 5 i Pro 2022 prawdopodobnie zwiększy minimalny rozmiar pamięci na dane. W bazowych konfiguracjach sprzętowych powinno to być 256 GB miejsca, które zastąpi dotychczasowe 128 GB. W najdroższej wersji powinny znaleźć się kości o rozmiarze 2 TB.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods Pro

źródło: opracowanie własne