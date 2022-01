iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max to dwa flagowce Apple na 2022 r. Co wiemy o tych telefonach? Okazuje się, że już całkiem sporo. W sieci można znaleźć sporo informacji związanych z planami Apple wobec smartfonów z serii iPhone 14 Pro. Zebraliśmy je w tym artykule.

iPhone 14 Pro Max oraz iPhone 14 zostaną zaprezentowane później w tym roku. Nowe smartfony Apple na 2022 r. były już obiektem wielu przecieków. Co już o nich wiemy? Całkiem sporo i dlatego postanowiliśmy zebrać znane informacje o nowych telefonach z iOS w jednym miejscu. Tego powinniśmy się spodziewać.

Wydajny procesor Apple A16 Bionic

iPhone 14 Pro i Max otrzymają ten sam procesor. Będzie to autorski układ Apple A16 Bionic. Jego dokładna specyfikacja techniczna nie jest na razie znana, ale spodziewajmy się litografii 4 nm. Poza tym produkcją zajmie się ponownie tajwańskie TSMC, które wytwarza chipy dla firmy od lat. Pewne plotki mówią o tym, że rozmiar pamięci RAM zostanie zwiększony do 8 GB.

Przeprojektowany aparat fotograficzny

iPhone 14 Pro Max i model z 6,1-calowym ekranem dostaną przeprojektowany aparat fotograficzny. Apple planuje pozbyć się wyspy i pierścienie otaczające obiektywy zostaną wtopione w tył obudowy. Sam ich rozstaw i liczba nie powinny ulec zmianie. Ponownie będą to trzy „szkiełka” z mikrofonem. diodą LED oraz czujnikiem LiDAR. Na kamerę peryskopową jeszcze poczekamy. Plotki wskazują na jej implementację w telefonach z iOS dopiero w 2023 r.

Duże zmiany obejmą też ekran modeli iPhone 14 Pro i Max

iPhone 14 Pro zostanie pozbawiony notcha. Po kilku latach wcięcie w górnej części wyświetlaczy zniknie. Firma zdecyduje się na okrągłe wcięcie w górnej części ekranu, które zostanie wyśrodkowane. Tam znajdzie się kamera do selfie. Natomiast elementy odpowiedzialne za działanie Face ID mają zostać schowane pod wyświetlaczem. Mniejszy model otrzyma 6,1-calowy panel. W wersji Max ponownie będzie to przekątną 6,7 cala. Będą to ekrany ProMotion z odświeżaniem obrazu w 120 Hz.

5G z mmWave dla mas

Apple wraz z modelami iPhone 14 Pro planuje rozszerzyć dostępność obsługi mmWave o kolejne rynki. Do tej pory w telefonach z iOS i 5G w większości państw łączność odbywa się poprzez Sub 6 GHz, a więc wolniejszą technologię. W tym roku powinno to ulegać stopniowej poprawie.

Z oprogramowaniem iOS 16

iPhone 14 Pro i Max będą naturalnie pracować pod kontrolą oprogramowania iOS 16. Apple zapowie ten system w trakcie czerwcowej konferencji WWDC 2022. Kilka miesięcy później aktualizacja trafi na starsze modele telefonów. Jednak nie wszystkie, które otrzymały uaktualnienie do iOS 15.

Premiera we wrześniu

Apple planuje zaprezentować smartfony iPhone 14 Pro dopiero we wrześniu 2022 r. Tak więc jeszcze trochę na nie poczekamy. Dokładny termin konferencji nie jest znany, bo jest jeszcze zbyt wcześnie na takie informacje. Do tego czasu nowe telefony z iOS będą jeszcze obiektem wielu przecieków.

źródło: opracowanie własne