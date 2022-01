iOS 16 i iPadOS 16 — co wiemy na kilka miesięcy przed premierą OS-ów Apple

iOS 16 i iPadOS 16 to nadchodzące systemy Apple dla iPhone’ów oraz tabletów iPad. Co nowego w nich znajdziemy i które z urządzeń otrzymają nowe oprogramowanie? Aktualizacja będzie dostępna dla wszystkich dopiero jesienią. Jednak już teraz o iOS 16 i iPadOS 16 wiemy całkiem sporo.

iOS 16 i iPadOS 16 Apple zaprezentuje dopiero za kilka miesięcy. Zapowiedzi spodziewamy się w drugim kwartale 2022 r. Będzie to duża aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów i iPadów. Co nowego wniesie i jakie urządzenie otrzymają wsparcie? Zobaczmy, co już wiemy o nadchodzących systemach Apple.

Przeprojektowany ekran domowy ciągle niepewny

Apple od jakiegoś czasu pracuje nad przeprojektowanym ekranem domowym dla iPhone’ów. Czy zobaczymy go w końcu wraz z aktualizacją iOS 16? Tego na razie nie wiadomo. Plotki w tym temacie są niejednoznaczne. Trudno powiedzieć, kiedy firma planuje ostatecznie wprowadzić te daleko idące zmiany. Jest możliwe, że w tym roku ponownie ich nie ujrzymy. Z pewnością jednak pojawią się usprawnienia związane z obsługą widżetów.

Coraz bardziej uniwersalne aplikacje

iOS 16, iPadOS 16 oraz macOS 13 Mammoth powinny wprowadzić kolejne nowości obejmujące unifikację aplikacji. Apple dąży do tego, aby te były jak najbardziej uniwersalne. To oznacza, że będzie je można uruchamiać na różnego typu urządzeniach bez względu na ekran. Tak więc to samo oprogramowanie będzie działać na iPhone’ach, iPadach oraz komputerach Mac.

Nowe interfejsy API

Wiemy, że wraz z iOS i iPadOS 16 możemy liczyć na nowe interfejsy API. Wśród nich ma pojawić się SportsKit. Jego dokładne przeznaczenie na razie jest tajemnicą. Jest jednak pewnym, że ma łączyć się funkcjonalnie z Siri, widżetami oraz aplikacją TV. Na szczegóły przyjdzie nam jednak poczekać.

Aktualizacja iOS 16 i iPadOS 16 nie dla wszystkich urządzeń Apple

iOS 16 nie ma trafić na wszystkie iPhone’y, które otrzymały „piętnastkę”. Apple ma wycofać wsparcie dla starszych modeli i tymi są 6s, 6s Plus oraz pierwszy SE. Jeśli tak się stanie, to uaktualnienie trafi na telefony z poniższej listy.

7 i 7 Plus

8 i 8 Plus

X, Xr, Xs i Xs Max

11, 11 Pro i 11 Pro Max

12, 12 Pro, 12 Pro Max i 12 Mini

13, 13 Pro, 13 Pro Max i 13 Mini

ostatni SE

Podobnie ma być w przypadku aktualizacji do iPadOS 16. Uaktualnienie nie trafi m.in. na iPada Air 2. generacji. Trzeba więc będzie rozważyć przesiadkę na nowsze sprzęty.

Oficjalna premiera w trakcie WWDC 2022

Apple zaprezentuje systemy iOS 16 i iPadOS 16 dla iPhone’ów oraz iPadów w trakcie keynote otwierającego konferencję WWDC 2022. Dokładny termin nie jest znany, ale spodziewajmy się tej konferencji w pierwszej połowie czerwca. Tego samego dnia deweloperzy otrzymają pierwsze wersje beta. Zobaczymy także oprogramowanie tvOS 16 dla Apple TV, watchOS 9 dla smartwatchy i macOS 13 Mammoth dla Maców.

źródło: opracowanie własne