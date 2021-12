iPhone 14 Pro, 14 Pro Max i 14 Max to trzy nowe smartfony Apple na 2022 r. Nowe plotki mówią o tym, że każdy z tych modeli otrzyma ekrany ProMotion. To oznacza, że odświeżanie obrazu w 120 Hz pojawi się również w tańszym z telefonów z iOS. Na premierę iPhone’ów 14 jeszcze trochę sobie poczekamy.

iPhone 14 Pro otrzyma ekrany ProMotion, które zapewnią zwiększone do 120 Hz odświeżanie obrazu. Wiemy, że w planach Apple na 2022 r. jest nowy telefon z iOS. Tym modelem jest iPhone 14 Max. Ma on dostać wyświetlacz o przekątnej 6,7 cala i będzie to panel typu OLED.

Nowe plotki mówią o tym, że tańszy iPhone 14 Max również ma dostać ekran wykonany w technologii LTPO. Jeśli to prawda, to byłby to także panel z funkcją ProMotion. Dostawcą wyświetlaczy ma być LG Display. Informacje na ten temat zostały opublikowane przez jeden z koreańskich serwisów branżowych. Coś więc może być na rzeczy.

Apple iPhone 14 Pro i Max z ekranami ProMotion

Jeśli przecieki są prawdziwe, to Apple umieściłoby wyświetlacze z ProMotion w trzech modelach telefonów z iOS na 2022 r. Jedynym bez takiego rozwiązania pozostałaby podstawowa 14-tka. Możliwe jednak, że w najtańszym smartfonie też pojawi się ekran OLED z technologią LTPO. O tym jednak przekonamy się dopiero z czasem.

źródło