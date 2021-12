iPhone 15 Pro może być pierwszym smartfonem bez slotu dla karty SIM. Co znajdziemy w zamian? Plotki mówią o tym, że Apple w 2023 r. zdecyduje się tylko na implementację e-SIM. Jeśli tak się stanie, to iPhone 15 Pro może wytyczyć na rynku nowe standardy. Pod warunkiem, że operatorzy będą na to gotowi.

iPhone 15 Pro to flagowiec Apple na 2023 r., który już pojawiał się w przeciekach. To smartfon, na który jeszcze trochę sobie poczekamy. Najpierw czeka nas debiut modeli 14. Tymczasem wczesne plotki mówią o tym, że producent rozważa tylko implementację e-SIM. Co to oznacza?

Jeśli iPhone 15 Pro otrzyma tylko e-SIM, to oznacza, że Apple pozbawi telefonu slotu dla fizycznej karty SIM. Tak więc dla użytkowników pozostanie jedynie cyfrowa wersja tego rozwiązania. Jednak ze wsparciem tej technologii u operatorów sieci komórkowych jest różnie. To będzie miało spory wpływ na ewentualną decyzję producenta.

Apple iPhone 15 Pro z e-SIM i nowym aparatem

Plotki mówią również o tym, że iPhone 15 Pro będzie pierwszym smartfonem Apple z kamerką peryskopową. Konkurencja już stosuje to rozwiązanie, co pozwala znacząco zwiększyć możliwości z zakresu zoomu. Jednak gigant z Cupertino chce to zrobić dopiero w 2023 r. Do tego czasu nowe telefony z iOS będą obiektem jeszcze wielu przecieków.

