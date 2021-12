Jak oszczędzać baterię w telefonie z iOS? To pytanie, na które odpowiedzi szuka wielu użytkowników iPhone’ów. Na szczęście istnieją sprawdzone i zarazem najlepsze porady, których stosowanie pozwoli wydłużyć czasy pracy na jednym naładowaniu akumulatora. Zobaczmy, co warto zrobić.

Korzystamy z trybu niskiego zużycia energii

iPhone od kilku lat pozwala na włączenie tak zwanego trybu niskiego zużycia energii. Jest to jeden z najskuteczniejszych sposobów na wydłużenie pracy urządzenia z iOS na jednym naładowaniu. Powoduje on ograniczenie aktywności aplikacji w tle, na przykład sprawdzania nowych wiadomości e-mail. W konsekwencji można znacząco przedłużyć czas działania urządzenia do momentu rozładowania. Funkcję włączymy z poziomu centrum sterowania lub ustawień baterii.

Obniżamy jasność ekranu

Nie ukrywajmy, ale to właśnie ekran iPhone’a jest jednym z największych jego wrogów na drodze do sukcesu, którym jest długi czas pracy na jednym naładowaniu baterii. Najlepiej więc zmniejszyć jego jasność. To spowoduje znaczne obniżenie zapotrzebowania na energię i w konsekwencji wydłuży czas pracy urządzenia z iOS. Czynność wykonamy z poziomu centrum sterowania lub ustawień dla ekranu.

Używamy dark mode

iOS wspiera już dark mode, na co Apple użytkownikom iPhone’ów kazało długo czekać. Plusy tego rozwiązania pod kątem oszczędzania energii baterii wykorzystają właściciele modeli z ekranami OLED. Wynika to faktu, jak realizowane jest podświetlenie w tego typu wyświetlaczach. Dlatego mając nowszy telefon Apple warto korzystać z tej funkcji.

Ograniczamy aktywność aplikacji w tle

Prądożercami w naszym telefonie z iOS są także aplikacje, które wykonują różne czynności w tle bez naszej wiedzy. Takie działania można jednak im ograniczyć. Dzięki temu da się wyłączyć odświeżanie danych poprzez sieć Wi-Fi lub komórkową. W konsekwencji da się zmniejszyć zużycie energii baterii. Funkcję włączymy w sekcji Ustawienia, Ogólne oraz Odświeżanie aplikacji w tle.

Wyłączamy lokalizowanie w tle

iPhone i jego aplikacje ciągle korzystają z lokalizacji, co również wpływa negatywnie na czas pracy na jednym naładowaniu baterii. Takie działania da się ograniczyć w ustawieniach iOS. W tym celu należy udać się do sekcji Prywatność oraz Usługi lokalizacji. Tu trzeba przestawić odpowiedni przełącznik.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods Pro

źródło: opracowanie własne