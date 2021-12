watchOS 8.3 to najnowsza aktualizacja dla Apple Watch. Oprogramowanie sprawia pewne problemy, które zgłaszają użytkownicy smartwatchy. Obejmują one ładowanie baterii zegarków. Błędy związane są z obsługą ładowarek firm trzecich. Zapewne Apple niedługo udostępni watchOS 8.3.1, gdzie problemy znikną.

watchOS 8.3 to aktualizacja, która została udostępniona wraz z iOS 15.2 i iPadOS 15.2. Nastąpiło to w zeszłym tygodniu. Wygląda na to, że nowe oprogramowanie dla zegarków Apple Watch jest wadliwe. Wybrani właściciele smartwatchy zgłaszają problemy obejmujące ładowanie baterii. Jak one się objawiają?

Po wykonaniu aktualizacji do watchOS 8.3 właściciele zegarków Apple Watch zauważyli, że ładowanie z użyciem ładowarek producentów trzecich odbywa się bardzo wolno lub w ogóle po jakimś czasie jest przerywane. W przypadku akcesoriów z logo nadgryzionego jabłka takie błędy nie występują. Tak więc jest to ewidentnie problem dotyczący ładowarek innych marek

Problemy z Apple Watch pewnie zostaną rozwiązane z watchOS 8.3.1

Apple obecnie testuje oprogramowanie w wersji z numerkiem 8.4. Domyślamy się jednak, że te problemy zostaną usunięte jeszcze przed premierą tego software. Zapewne nastąpi to wraz z pomniejszą aktualizacją do watchOS 8.3.1. Na razie jednak nie wiemy, kiedy można się jej spodziewać.

