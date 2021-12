iPhone SE 3 to nowy smartfon Apple, który ma być najtańszym modelem z 5G w ofercie firmy. Teraz dowiadujemy się, że rusza testowa produkcja telefonu. Wieści na ten temat napływają wprost z Chin. To oznacza, że premiera nowego modelu iPhone SE 3 jest coraz bliżej. Debiut planowany jest na pierwszy kwartał 2022 r.

iPhone SE 3 to smartfon z iOS, którego premiera jest nieodległa. Plotki mówią o tym, że Apple planuje wprowadzić to urządzenie do oferty już w pierwszym kwartale 2022 r. – dokładnie w marcu. Wygląda na to, że tak rzeczywiście może się stać. Świadczy o tym testowa produkcja tego urządzenia.

Apple rzekomo uruchomiło testową produkcję smartfona iPhone SE 3. Takie informacje napływają wprost z Chin, gdzie odbywa się składanie telefonów z iOS. Trial zapewne będzie krótki. Po nim rozpocznie się masowa produkcja telefonów i ta ruszy na kilka tygodni przed oficjalną zapowiedzią, jak to bywało w przeszłości.

Premiera modelu Apple iPhone SE 3 nieodległa

Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to premiera smartfona iPhone SE 3 odbędzie się w marcu. W sklepach urządzenie pewnie pojawi się w kwietniu. Telefon ma dostać mocny procesor A15 oraz modem zapewniający łączność 5G. Jednak pod kątem designu ma nawiązywać do poprzednika. Tu za wiele się nie zmieni.

Przeczytaj także: Najlepsze ukryte funkcje z iOS 15

źródło