iPhone 14 Pro ma dostać udoskonalony aparat fotograficzny. Czy jednak pojawi się przy okazji zoom peryskopowy? Nie, Apple na razie takich planów w telefonach na 2022 r. nie ma. Nastąpi to jednak później, bo w kolejnym roku. W modelach iPhone 14 Pro pojawi się jednak aparat z nowym sensorem z matrycą 48 MP.

iPhone 14 Pro to dwa smartfony Apple na 2022 r., które były już obiektem wielu przecieków. Wiemy, że otrzymają przeprojektowany aparat fotograficzny z wtopionymi w obudowę obiektywami. Firma planuje zaimplementować nowy sensor główny z matrycą 48 MP. Jednak na zoom peryskopowy poczekamy dłużej.

Nowe informacje o kamerze planowanej z myślą o modelach iPhone 14 Pro ujawnił analityk Ming Chi Kuo. W przeszłości serwował on nam sprowadzone plotki z obozu Apple. Firma ma wprowadzić sensor z matrycą 48 MP. Już od kilku lat podobne stosuje się w telefonach z Androidem. W tym przypadku będzie to jednak znacznie bardziej zaawansowane rozwiązanie. Pozwoli to m.in. nagrywać wideo w jakości 8K.

Apple w modelach iPhone 14 Pro nie wprowadzi zoomu peryskopowego

Kuo twierdzi, że zoom peryskopy nie pojawi się w kamerze modeli iPhone 14 Pro, a dopiero później, co warto mieć na uwadze. Taki aparat Apple chce zaimplementować dopiero w 2023 r. Tak więc będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.

źródło: Macrumors