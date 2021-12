iOS 16 to duża aktualizacja dla telefonów marki Apple. Które smartfony ją dostaną? Plotki mówią, że będą to tylko modele iPhone 7, 7 Plus i nowsze. Te starsze, jak 6s, 6s Plus oraz SE uaktualnienia zostaną pozbawione. Apple zaprezentuje oprogramowanie iOS 16 dla własnych urządzeń dopiero za kilka miesięcy.

iOS 16 to duża aktualizacja dla iPhone’ów, którą Apple pokaże w przyszłym roku. Pewnie zastanawiacie się nad tym, czy wasze urządzenie otrzyma to uaktualnienie? To pytanie, które z pewnością zadaje sobie sporo użytkowników. Świeże plotki mówią jednak o tym, że lista wspieranych modeli zostanie ucięta o najstarsze telefony z logo nadgryzionego jabłka.

Wraz z iOS 16 Apple planuje rzekomo usunąć ze wsparcia modele z układami A9. To oznacza koniec aktualizacji dla modeli 6s, 6s Plus oraz SE. Co nie zmienia faktu, że te i tak były długo wspierane. Lista zgodnych urządzeń powinna więc przedstawiać się następująco.

Te smartfony Apple iPhone mają dostać aktualizację iOS 16

7 i 7 Plus

8 i 8 Plus

X, Xr, Xs i Xs Max

11, 11 Pro i 11 Pro Max

12, 12 Pro, 12 Pro Max i 12 Mini

13, 13 Pro, 13 Pro Max i 13 Mini

ostatni SE

Jeśli Apple wraz z aktualizacją iOS 16 chce pozbyć się wsparcia dla starszych telefonów, to pewnym jest także koniec uaktualnień iPadOS dla przestarzałych iPadów. W tym iPada 5. generacji, który też ma układ A9 czy iPada Air 2. Oficjalna lista zgodnych sprzętów zostanie zaprezentowana w czerwcu na WWDC 2022. W międzyczasie firma testuje publicznie oprogramowanie z numerkiem 15.3. Natomiast wewnętrznie wersję 15.4.

