iOS 16 to nadchodzący system operacyjny Apple dla iPhone’ów. Kiedy go zobaczymy? Dopiero w drugim kwartale 2022 r. Tymczasem powstała ciekawa wizualizacja, którą mamy okazję zobaczyć na wideo. Nowy koncept iOS 16 zakłada nowe rozwiązanie. Nie ma jednak pewności, że Apple takowe wprowadzi.

iOS 16 to duża aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów., którą zobaczymy za kilka miesięcy. Najpierw czeka nas premiera uaktualnień z numerkami 15.3 i 15.4. Tymczasem powstała ciekawa wizualizacja z propozycją nowości, które powinno wprowadzić Apple. Mamy ją okazję obejrzeć na wideo.

Wizualizacja iOS 16 pojawiła się na kanale the Hacker 34. Autor proponuje ciekawe rozwiązania. Wśród nich są bardziej interaktywne widżety i ikony, prostsza wielozadaniowość, portfel kryptowalut zintegrowany z Wallet, przeprojektowane centrum sterowania czy udoskonalenia z zakresu baterii. Obejrzyjcie to na poniższym wideo.

Apple pokaże iOS 16 dla iPhone’ów na WWDC 2022

Powyższa wizualizacja to tylko upust fantazji autora konceptu. W rzeczywistości o nowościach z iOS 16 wiadomo na razie bardzo niewiele. Apple zaprezentuje to oprogramowanie dopiero w okolicy czerwca. Nastąpi to w trakcie keynote otwierającego konferencję WWDC 2022 dla deweloperów aplikacji. Do tego czasu oprogramowanie z pewnością będzie obiektem wielu przecieków. Więcej o nim dowiemy się bliżej premiery.

