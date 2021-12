iOS 15.3 beta 1 już jest. Apple udostępnia też bety iPadOS 15.3 i watchOS 8.4

iOS 15.3 beta 1 to nowe wydanie poglądowe oprogramowania dla iPhone’ów. Apple udostępniło także pierwsze bety systemów macOS 12.2, tvOS oraz iPadOS 15.3 i watchOS 8.4. Już wkrótce poznamy nowości z tych wersji, bo te na razie nie są znane. Na finalną wersję aktualizacji iOS 15.3 jednak trochę poczekamy.

Aktualizacja: iOS 15.3 beta 1 i iPadOS 15.3 beta 1 zostały udostępnione publicznie. Nastąpiło to po kilku dniach od wydania tych wersji systemów w ręce deweloperów aplikacji. Oczywiście na finalne uaktualnienia tego oprogramowania Apple dla iPhone’ów i iPadów trochę poczekamy. Spodziewajmy się ich w pierwszym kwartale 2022 r.

iOS 15.3 beta 1 udostępniono deweloperom aplikacji niedługo po publicznej premierze aktualizacji z numerkiem 15.2. Apple uruchamia więc program pilotażowy kolejnego oprogramowania dla iPhone’ów i nie tylko. Dziś udostępniono także pierwsze bety tvOS i iPadOS 15.3, watchOS 8.4 oraz macOS 12.2 Monterey (w czwartek). Na wykaz nowości chwilę poczekamy.

Apple nie udostępnia na obecnym etapie szczegółowych wykazów zmian. Nowości zostaną jednak wkrótce odkryte przez testerów. Jedną z najbardziej wyczekiwanych jest uniwersalna kontrola. Pozostaje wierzyć, że macOS 12.2 Monterey oraz iPadOS 15.3 w końcu wprowadzą funkcję.

iOS 15.3 beta i macOS 12.2, watchOS 8.4, iPadOS 15.3 wkrótce publiczne

Na razie dostęp do wersji beta systemów tvOS, iPadOS i iOS 15.3 oraz watchOS 8.4 i macOS 12.2 otrzymali deweloperzy. Wkrótce to oprogramowanie stanie się dostępne także dla publicznych testerów, którzy są zapisani w Apple Beta Software Program. Nastąpi to w niedługim czasie. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na informacje o nowościach zaszytych w tym oprogramowaniu. Warto dodać, że firma intensywnie testuje już wewnętrznie także wersję z numerkiem 15.4.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla użytkowników iPhone’ów

źródło: opracowanie własne