iOS 15.2 to aktualizacja dla iPhone’ów, która wprowadza sporo nowości. Co jednak ciekawe oficjalny wykaz zmian udostępniony przez Apple nie obejmuje wszystkich z nich. Jakie to funkcje i rozwiązania? Są to m.in. historia serwisowania i części. Poza tym iOS 15.2 wprowadza w iPhone’ach nowy sposób wymazywania.