iOS 15.4 beta jest już wewnętrznie testowany przez Apple. Co ciekawe trwa to już od kilku miesięcy. Skąd to wiemy? Po wejściach z iPhone’ów pracowników firmy zarejestrowanych w logach serwisu źródłowego. Wygląda na to, że aktualizacja iOS 15.4 będzie większym uaktualnieniem, gdzie może pojawić się sporo nowości.