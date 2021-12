macOS 12.2 Monterey beta został udostępniony w kilka dni po premierze finalnej wersji uaktualnienia z numerkiem 12.1. Ponownie jest to większa aktualizacja oprogramowania dla komputerów Mac, która wprowadza nowości. Co nowego tu znajdziemy? Jest to m.in. nowa aplikacja Apple Music.

Wraz z Cataliną z 2019 r. pojawiła się nowa aplikacja Apple Music, która zastąpiła iTunes. W rzeczywistości oprogramowanie nadal było przestarzałe i bazowało w dużym stopniu na tym starszym. W macOS 12.2 beta wprowadzono wersję opartą na AppKit, czyli natywnym frameworku. Wykorzystuje ona też JET.

Wśród nowości z macOS 12.2 Monterey beta nie tylko nowe Apple Music

Pierwsza beta systemu macOS 12.2 Monterey to także udoskonalenia obejmujące przeglądarkę Safari. Oferuje ona płynniejsze przewijanie stron na komputerach ze zwiększonym odświeżaniem obrazu, jak na przykład nowych MacBookach Pro. Co natomiast z uniwersalną kontrolą? Apple cały czas pracuje nad tą funkcją, ale ta została niedawno oficjalnie opóźniona do wiosny przyszłego roku.

źródło