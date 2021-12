iOS 15.2 wprowadza ciekawe nowości. Wśród nich jest także nowa opcja Wymaż iPhone’a, która pojawia się w momencie, gdy ekran jest zablokowany. W ten sposób proces można przeprowadzić bez koniecznością podłączania telefonu do komputera. Zobaczmy sobie, jak to działa.

iOS 15.2 Apple udostępniło dla wszystkich w poniedziałek wieczorem. Aktualizacja wprowadza także nowości, których firma nie wymieniła w oficjalnym wykazie zmian. Tak jest m.in. z historią serwisowania i części, ale nie tylko. Pojawia się także opcja Wymaż iPhone’a na zablokowanym ekranie.

Zablokowany iPhone czy iPad wymagał do tej pory podłączenia do komputera z macOS lub Windows i dopiero wtedy można go było wymazać. Wraz z iOS 15.2 to ulega zmianie. Zablokowany ekran dostał nową opcję, którą widać na poniższym zrzucie ekranowym udostępnionym przez Apple. Firma omawia też działanie nowego rozwiązania.

Wymaż iPhone’a wraz z iOS 15.2 na zablokowanym ekranie

Apple wyjaśnia, że użytkownik telefonu z zainstalowanym systemem iOS 15.2 i zablokowanym ekranem może wybrać nową opcję Wymaż iPhone’a. Następnie należy potwierdzić wybór poprzez dotknięcie opcji o tej samej nazwie. Potem trzeba wpisać hasło do Apple ID w celu wylogowania i po chwili rozpocznie się proces usuwania zawartości ze smartfona.

źródło