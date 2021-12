iPhone 14 Pro i 14 Max to dwa droższe smartfony na 2022 r., które były obiektem wielu przecieków. Nowe informacje wskazują na to, że układ Apple A16 Bionic, który wyprodukuje TSMC, otrzyma więcej pamięci RAM. Ile? Ta zostanie zwiększona rzekomo o dodatkowe 2 GB.

Jeśli nowe informacje są prawdziwe, to Apple A16 Bionic ze smartfonów iPhone 14 Pro będzie wspomagany przez 8 GB pamięci RAM. Będą to oczywiście kości typu LPDDR5, które stosują producenci telefonów z Androidem. W tańszych modelach z iOS takiego rozmiaru RAM-u jednak się nie spodziewajmy.

Tylko iPhone 14 Pro z Apple A16 Bionic otrzyma 8 GB RAM

Apple użyje procesory A16 Bionic we wszystkich smartfonach z serii iPhone 14. Jeśli jednak RAM w droższych modelach zostanie zwiększony do 8 GB, to w tych dwóch tańszych spodziewajmy się kości w rozmiarze 6 GB, co warto mieć na uwadze. Premiera odbędzie się dopiero we wrześniu i wtedy przekonamy się, ile w tych przeciekach było prawdy.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods

źródło: Macrumors