iOS 15.2, iPadOS 15.2, tvOS 15.2 i watchOS 8.3 to nowe aktualizacje udostępnione przez Apple. Oprogramowanie jest już dostępne dla użytkowników iPhone’ów, iPadów oraz urządzeń Apple TV i Watch. Nastąpiło to po kilku tygodniach beta testów. Wraz z iOS 15.2, iPadOS i tvOS 15.2 oraz watchOS 8.3 pojawiają się ciekawe nowości.

iOS 15.2, iPadOS 15.2, tvOS 15.2 i watchOS 8.3 to większe aktualizacje, które od kilku tygodni były dostępne w wersjach beta. W zeszłym tygodniu Apple oddało w ręce testerów wydania RC. Potem także w przypadku części oprogramowania udostępniono poprawione RC 2. Teraz nadszedł czas na dostępność dla wszystkich użytkowników iPhone’ów, iPadów oraz pozostałych sprzętów.

Aktualizacje iOS 15.2, iPadOS 15.2, watchOS 8.3 oraz tvOS 15.2 to większe uaktualnienia oprogramowania dla sprzętów z logo Apple. Znajdziemy tu nowości oraz poprawki. Poniżej widzicie wykaz zmian w przypadku systemu dla iPhone’ów.

iOS 15.2 – co nowego / wykaz nowości i zmiany

iOS 15.2 dodaje Apple Music Voice Plan, nowy poziom subskrypcji, który zapewnia dostęp do muzyki za pomocą Siri. To uaktualnienie zawiera także raport o prywatności w aplikacji, nowe funkcje bezpieczeństwa dla dzieci i rodziców w aplikacji Wiadomości oraz inne funkcje i poprawki błędów w telefonie iPhone.

Plan głosowy Apple Music

Apple Music Voice Plan to nowy poziom subskrypcji, który zapewnia dostęp do wszystkich utworów, list odtwarzania i stacji w Apple Music za pomocą Siri

Po prostu zapytaj Siri sugeruje muzykę na podstawie Twojej historii słuchania oraz upodobań lub chęci

Odtwórz ponownie umożliwia dostęp do listy ostatnio odtwarzanej muzyki

Prywatność

Raport prywatności aplikacji w Ustawieniach pozwala zobaczyć, jak często aplikacje uzyskiwały dostęp do Twojej lokalizacji, zdjęć, aparatu, mikrofonu, kontaktów i innych danych w ciągu ostatnich siedmiu dni, a także ich aktywność w sieci

Wiadomości

Ustawienie bezpieczeństwa komunikacji daje rodzicom możliwość włączenia ostrzeżeń dla dzieci, gdy otrzymają lub wyślą zdjęcia zawierające nagość

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa zawierają przydatne zasoby dla dzieci, które otrzymują zdjęcia zawierające nagość

Siri i wyszukiwanie

Rozszerzone wskazówki w Siri, Spotlight i wyszukiwaniu Safari, aby pomóc dzieciom i rodzicom zachować bezpieczeństwo w internecie i uzyskać pomoc w niebezpiecznych sytuacjach

Apple ID

Digital Legacy pozwala wyznaczać osoby jako kontakty, aby mogły uzyskać dostęp do Twojego konta iCloud i danych osobowych w przypadku Twojej śmierci

Kamera

Sterowanie zdjęciami makro w celu przełączenia na obiektyw ultraszerokokątny w celu robienia zdjęć makro i nagrywania filmów można włączyć w Ustawieniach iPhone’a 13 Pro i iPhone’a 13 Pro Max

Aplikacja TV

Karta Sklep umożliwia przeglądanie, kupowanie i wypożyczanie filmów i programów telewizyjnych w jednym miejscu

CarPlay

Ulepszona mapa miasta w Apple Maps ze szczegółami dróg, takimi jak pasy do skrętu, pasy środkowe, pasy rowerowe i przejścia dla pieszych dla obsługiwanych miast

Ta wersja zawiera również następujące ulepszenia dla Twojego iPhone’a:

Ukryj mój e-mail jest dostępny w aplikacji Mail dla subskrybentów iCloud+, aby tworzyć unikalne, losowe adresy e-mail

Usługa Find My może zlokalizować iPhone’a nawet przez pięć godzin w trybie rezerwy energii

Giełda umożliwia przeglądanie waluty dla paska giełdowego i sprawdzanie wyników od początku roku podczas przeglądania wykresów

Przypomnienia i notatki umożliwiają teraz usuwanie lub zmianę nazw tagów

Ta wersja zawiera również poprawki błędów dla Twojego iPhone’a:

Siri może nie odpowiadać, gdy VoiceOver jest uruchomiony, a iPhone jest zablokowany

Zdjęcia ProRAW mogą być prześwietlone podczas przeglądania w aplikacjach do edycji zdjęć innych firm

Sceny HomeKit zawierające drzwi garażowe mogą nie działać z CarPlay, gdy iPhone jest zablokowany

CarPlay może nie aktualizować informacji „Teraz odtwarzane” w przypadku niektórych aplikacji

Aplikacje do strumieniowego przesyłania wideo mogą nie ładować treści w modelach iPhone’a 13

Wydarzenia kalendarza mogą pojawiać się w niewłaściwym dniu dla użytkowników Microsoft Exchange

Niektóre funkcje mogą nie być dostępne we wszystkich regionach lub na wszystkich urządzeniach Apple. Aby uzyskać informacje na temat zawartości związanej z zabezpieczeniami w aktualizacjach oprogramowania Apple, odwiedź tę witrynę internetową.

iOS 15.2, tvOS i iPadOS 15.2 oraz watchOS 8.3 już dostępne

iOS 15.2, iPadOS 15.2, tvOS 15.2 oraz watchOS 8.3 można już pobierać i jest to możliwe z poziomu mechanizmów do automatycznych aktualizacji. Dla przykładu na iPhone’ach należy udać się do sekcji Ustawienia, Ogólne oraz Uaktualnienia. Po chwili pojawi się informacja o nowym oprogramowaniu. Potem trzeba je tylko pobrać i zainstalować.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods

źródło: opracowanie własne