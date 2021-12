iOS 15.2 to większa aktualizacja dla iPhone’ów. Kiedy Apple ją udostępni i jakie nowości tu znajdziemy? Wiemy już, co nowego się pojawi oraz znamy zmiany z najnowszego oprogramowania dla telefonów z logo nadgryzionego jabłka. Zobaczmy, co iOS 15.2 doda w niedługim czasie w smartfonach iPhone.

iOS 15.2 to nadchodząca aktualizacja Apple, która od kilku tygodni dostępna była w ramach wersji beta. Potem udostępniono testerom wydanie RC. Natomiast w piątek poprawione RC 2. Kiedy to oprogramowanie zostanie oddane w ręce wszystkich użytkowników iPhone’ów i co nowego tu znajdziemy? Nowości nie zabraknie.

Aktualizacja iOS 15.2 zapewne w poniedziałek

Apple pewnie udostępni finalne wydanie iOS 15.2 dla wszystkich użytkowników iPhone’ów już w najbliższy poniedziałek. Jeśli tak się stanie, to najpewniej w okolicy godziny 19:00 naszego czasu, jak to bywało w przeszłości. Wtedy oprogramowanie powinno pojawić się poprzez mechanizm automatycznych uaktualnień. Co nie znaczy, że trzeba od razu je wtedy instalować.

Z instalacją lepiej się wstrzymać

iOS 15.2 z wniesie sporo nowości, ale tak naprawdę z instalacją nowego oprogramowania dla iPhone’ów lepiej na te kilka godzin się wstrzymać. W tym czasie upewnimy się, że nie są zgłaszane żadne problemy i błędy w nowym systemie. W przeszłości bywało tak, że telefony były nawet uceglane. Ratunkiem było przywrócenie software z użyciem komputera.

Nowe uaktualnienie dla iPhone’ów to wiele nowości

Aktualizacja iOS 15.2 to duża aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, która wnosi nowości. Znajdziemy tu m.in. nowy plan Apple Music z Siri, historię serwisowania i części w telefonach czy Opiekuna konta. Jest tego znacznie więcej. Pełny wykaz zmian znajdziecie tutaj. Nie zabrakło także poprawek błędów, również związanych z zabezpieczeniami, których wykaz pojawi się na tej stronie.

Jak zainstalować nowe oprogramowanie

iOS 15.2 w momencie udostępnienia będzie dostępny poprzez mechanizm automatycznych aktualizacji. Oprogramowanie będzie można pobrać udając się do sekcji Ustawienia, Ogólne oraz Uaktualnienia. Będzie to możliwe po nawiązaniu połączenia z siecią Wi-Fi. Natomiast sama instalacja będzie możliwa w momencie, gdy iPhone będzie miał baterię naładowaną w co najmniej 50 proc. (lub 20 proc. i będzie podłączony do ładowarki).

Z iOS 15.2 Apple udostępni inne aktualizacje

W poniedziałkowy wieczór czeka nas także premiera innych aktualizacji. Są to iPadOS i tvOS 15.2, watchOS 8.3 oraz macOS 12.1 Monterey. Jest więc na co czekać i trzeba będzie zarezerwować sobie trochę czasu na uaktualnienie wszystkich sprzętów.

źródło: opracowanie własne