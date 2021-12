iOS 15.2 RC 2 i macOS 12.1 RC 2 zostały udostępnione testerom. Apple wprowadziło ostatnie poprawki do uaktualnień, które w najbliższy poniedziałek powinny zostać udostępnione publicznie. Aktualizacja iOS 15.2 w nowej wersji dotyczy tylko iPhone’ów 13. W przypadku starszych modeli Apple nie dokonało zmian.

iOS 15.2 RC 2 i macOS 12.1 RC 2 Monterey zostały w piątek wieczorem niespodziewanie udostępnione testerom, co nastąpiło po kilku tygodniach beta testów. Nastąpiło to po kilku dniach od wydania pierwszych wersji RC. Te nowe aktualizacje, które wnoszą nowości oraz poprawki dla urządzeń z logo nadgryzionego jabłka. Co zmieniono w odświeżonych uaktualnieniach?

iOS 15.2 RC 2 zostało udostępnione tylko na iPhone’y 13. W przypadku pozostałych modeli telefonów Apple pozostawiono stare oprogramowanie. To nowe ma build oznaczony ciągiem znaków 19C57. W przypadku macOS 12.1 jest to kompilacja 21C52. Firma nie podała, co zmodyfikowano względem software sprzed kilku dni.

iOS 15.2 i macOS 12.1 RC 2 to zapewne poprawki błędów

Domyślamy się, że Apple w wydaniach RC 2 systemów iOS 15.2 i macOS 12.1 wprowadziło tylko jakieś poprawki błędów, których doszukano się w starszych kompilacjach. Ich eliminacja jest ważna, bo wkrótce nowe oprogramowanie zostanie udostępnione dla wszystkich użytkowników. Spodziewamy się, że nastąpi to już w najbliższy poniedziałek.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods

źródło: opracowanie własne