macOS 13 Mammoth to prawdopodobna kolejna nazwa systemu operacyjnego Apple dla komputerów Mac. Kiedy go zobaczymy? W trakcie WWDC 2022, a więc wraz iOS 16czy iPadOS 16. Apple przedłużyło ważność znaku towarowego „Mammoth”. Dlatego sądzimy, że macOS 13 otrzyma taką nazwę.

Apple zarejestrowało nazwę „Mammoth” już wcześniej. Obecna generacja systemu operacyjnego dla komputerów Mac to Monterey. Jednak przed nami premiera macOS 13, który zobaczymy wraz z iOS 16 na WWDC 2022. Wygląda na to, że nowe oprogramowanie dla Maców rzeczywiście pojawi się z takim dopiskiem w nazwie. Skąd to wiemy?

Mammoth Lakes to kurort narciarski w Kalifornii, który znajduje się górach Sierra. Apple przedłużyło ten znak towarowy w połowie listopada, co teraz ujrzało światło dzienne. Dlatego też jest to bardzo prawdopodobna nazwa dla macOS 13, który zobaczymy za kilka miesięcy.

Apple pokaże macOS 13 Mammoth i iOS 16 na WWDC 2022

Zapowiedź systemów operacyjnych macOS 13 Mammoth dla Maców oraz iOS 16 dla iPhone’ów odbędzie się w trakcie keynote otwierającego WWDC 2022. Najbliższa konferencja dla deweloperów odbędzie się pewnie w czerwcu. Jest jednak za wcześnie, aby mówić o dokładnym terminie. Wtedy też zobaczymy systemy watchOS 9 oraz tvOS i iPadOS 16.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods

źródło