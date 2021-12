iPhone 14 Pro Max oraz 14 Pro otrzymają nowe wyświetlacze. Apple zaimplementuje w nich ekran, gdzie zniknie notch. W zamian pojawi się okrągła dziurka dla kamery do selfie. Poszczególne elementy dla Face ID z modeli iPhone 14 Pro i Pro Max mogą zostać schowane pod ekranem.

iPhone 14 Pro Max to nadchodzący flagowiec Apple, który był obiektem wielu przecieków. Smartfony zobaczymy dopiero we wrześniu 2022 r. Tymczasem w sieci pojawiły się plotki obejmujące ekran. Ma zniknąć notch, a kamera do selfie będzie miała nowe miejsce. Tym jest okrągła dziurka w wyświetlaczu.

Rozwiązanie to znamy doskonale z telefonów z Androidem. iPhone 14 Pro Max i 6,1-calowy wariant będą pierwszymi smartfonami Apple, które otrzymają taki ekran z dziurką. Co stanie się z Face ID? Prawdopodobnie poza kamerą do selfie wszystkie pozostałe czujniki trafią pod wyświetlacz.

iPhone 14 Pro Max dostanie ekran z dziurką i ProMotion

Wiemy, że iPhone 14 Pro Max ma dostać ekran OLED o przekątnej 6,7 cala i będzie to wyświetlacz ProMotion. To oznacza, że zaoferuje odświeżanie obrazu w 120 Hz. Apple ponownie chce takie ekrany umieścić tylko w droższych telefonach. Te tańsze będą z wyświetlaczami ze standardowymi 60 Hz. Poza tym nadal mają mieć notch.

