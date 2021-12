macOS 12.1 Monterey RC trafił w ręce testerów oraz deweloperów aplikacji. Aktualizacja wprowadza pewne nowości i wśród nich jest SharePlay. Apple udostępni publicznie to uaktualnienie za kilka dni. Tymczasem zobaczymy sobie zmiany oraz co nowego dodaje macOS 12.1 Monterey na Macach.

macOS 12.1 Monterey RC to w zasadzie finalna aktualizacja dla komputerów Mac, która od kilku tygodni znajdowała się na etapie beta testów. Apple udostępniło ją deweloperom i niedługo oprogramowanie trafi do wszystkich użytkowników. Co nowego tu znajdziemy? Nowości oraz poprawek błędów nie brakuje. Zobaczmy sobie, jakie zmiany wprowadza nowy software.

Aktualizacja macOS 12.1 Monterey — co nowego / wykaz nowości

macOS Monterey 12.1 dodaje SharePlay, zupełnie nowy sposób na wspólne korzystanie z funkcji FaceTime z rodziną i znajomymi. To uaktualnienie obejmuje również plan Apple Music Voice Plan, nowe funkcje bezpieczeństwa dla dzieci i rodziców w Wiadomościach, przeprojektowane wspomnienia w Zdjęciach oraz inne funkcje i poprawki błędów dla komputera Mac.

SharePlay

SharePlay to nowy sposób udostępniania zsynchronizowanych doświadczeń w FaceTime z zawartością z aplikacji Apple TV, Apple Music i innych obsługiwanych aplikacji

Wspólne elementy sterujące dają każdemu możliwość wstrzymywania, odtwarzania, przewijania do tyłu lub do przodu

Inteligentna głośność automatycznie obniża dźwięk filmu, programu telewizyjnego lub piosenki, gdy Ty lub Twoi znajomi mówicie

Udostępnianie ekranu umożliwia wszystkim uczestnikom połączenia FaceTime oglądanie zdjęć, przeglądanie sieci lub pomaganie sobie nawzajem

Plan głosowy Apple Music

Apple Music Voice Plan to nowy poziom subskrypcji, który zapewnia dostęp do wszystkich utworów, list odtwarzania i stacji w Apple Music za pomocą Siri

Po prostu zapytaj Siri o sugestie dotyczące muzyki na podstawie Twojej historii słuchania oraz upodobań

Odtwórz ponownie umożliwia dostęp do listy ostatnio odtwarzanej muzyki

Zdjęcia

Wspomnienia zostały przeprojektowane z nowym interaktywnym interfejsem, nowymi stylami animacji i przejść oraz wieloma kolażami obrazów

Nowe typy pamięci obejmują dodatkowe święta międzynarodowe, wspomnienia skoncentrowane na dzieciach, trendy na przestrzeni czasu i ulepszone wspomnienia zwierząt

Wiadomości

Ustawienie bezpieczeństwa komunikacji daje rodzicom możliwość włączenia ostrzeżeń dla dzieci, gdy otrzymają lub wyślą zdjęcia zawierające nagość

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa zawierają przydatne zasoby dla dzieci, które otrzymują zdjęcia zawierające nagość

Siri i wyszukiwanie

Rozszerzone wskazówki w Siri, Spotlight i wyszukiwania Safari, aby pomóc dzieciom i rodzicom zachować bezpieczeństwo w internecie i uzyskać pomoc w niebezpiecznych sytuacjach

Apple ID

Digital Legacy pozwala wyznaczać osoby jako starsze kontakty, aby mogły uzyskać dostęp do Twojego konta iCloud i danych osobowych w przypadku Twojej śmierci

Aplikacja TV

Karta Sklep umożliwia przeglądanie, kupowanie i wypożyczanie filmów i programów telewizyjnych w jednym miejscu

Ta wersja zawiera również następujące ulepszenia dla komputera Mac:

Ukryj mój e-mail jest dostępny w aplikacji Mail dla subskrybentów iCloud+, aby tworzyć unikalne, losowe adresy e-mail

Giełda umożliwia przeglądanie waluty dla paska giełdowego i sprawdzanie wyników od początku roku podczas przeglądania wykresów

Przypomnienia i notatki umożliwiają teraz usuwanie lub zmianę nazw tagów

Ta wersja zawiera również poprawki błędów dla komputera Mac:

Pulpit i wygaszacz ekranu mogą być puste po wybraniu zdjęć z biblioteki Zdjęć

Gładzik może przestać reagować na stuknięcia lub kliknięcia

Wyświetlacze zewnętrzne mogą nie ładować niektórych komputerów MacBook Pro i MacBook Air podłączonych za pomocą złącza Thunderbolt lub USB-C

Odtwarzanie wideo HDR w serwisie YouTube.com może wywołać problemy na komputerach MacBook Pro 2021

Dodatki paska menu mogą być zasłonięte przez obudowę aparatu w komputerach MacBook Pro 2021

MagSafe może przestać ładować 16-calowe MacBooki Pro 2021, gdy pokrywa jest zamknięta, a system jest wyłączony

Niektóre funkcje mogą nie być dostępne we wszystkich regionach lub na wszystkich urządzeniach Apple. Aby uzyskać informacje na temat zawartości zabezpieczeń aktualizacji oprogramowania Apple, odwiedź tę witrynę internetową.

macOS 12.1 Monterey dla wszystkich za kilka dni

Pamiętajmy, że macOS 12.1 Monterey RC to aktualizacją, którą Apple udostępniło na razie tylko testerom. Wraz z uaktualnieniami iOS 15.2 i iPados 15.2. Teraz deweloperzy mają kilka dni na sprawdzenie zgodności własnego oprogramowania. Publiczna premiera pewnie odbędzie się w poniedziałek. Wiemy jednak, że część z zapowiedzianych na ten rok nowości się nie pojawi. Zabraknie m.in. uniwersalnej kontroli.

