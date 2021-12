iPhone 14 Max to jeden z telefonów Apple na 2022 r. Wygląda jednak na to, że firma pozbawi go ważnej funkcji. To ekran z ProMotion. To oznacza, że smartfon zaoferuje standardowe odświeżanie obrazu w 120 Hz. Wiemy jednak, że iPhone 14 Max otrzyma ekran w technologii OLED.

iPhone 14 Max to smartfon Apple, który już pojawiał się w przeciekach. Wiemy, że ma otrzymać duży wyświetlacz o przekątnej 6,7 cala. Wygląda jednak na to, co wskazują nowe plotki, że Apple pozbawi go technologii ProMotion. Co to oznacza?

Apple zaimplementowało ekrany z ProMotion w tegorocznych modelach Pro. To pierwsze telefony z iOS, które są w stanie wyświetlać obraz w 120 Hz. Jednak iPhone 14 Max takiej funkcji nie ma dostać. To oznacza, że zaoferuje jedynie odświeżanie w standardowych 60 Hz. Jest to pewnym rozczarowaniem, ale z drugiej strony jest to w stylu firmy.

Apple iPhone 14 Max bez ekranu ProMotion nie jest zaskoczeniem

To typowy zabieg marketingowy ze strony Apple, który będzie miał na celu zwiększenie sprzedaży droższych modeli iPhone 14 Pro. Te dostaną ekrany z funkcją ProMotion oraz lepsze aparaty fotograficzne, co będzie stanowić główne różnice względem tańszych telefonów. Premiery spodziewajmy się we wrześniu 2022 r.

źródło