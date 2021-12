Apple zapowiedziało iOS 15, iPadOS 15 oraz macOS 12 Monterey w czerwcu. Wtedy poznaliśmy najważniejsze nowe funkcje. Większość z nich udostępniono we wrześniu i październiku, kiedy to wydano nowe systemy operacyjne. Jednak wybrane nowości ciągle nie są jeszcze dostępne. Część z nich spodziewajmy się wraz z iOS 15.2, iPadOS 15.2 oraz macOS 12.1, które obecnie znajdują się na etapie beta testów. Zobaczmy sobie, na co ciągle czekamy.

Uniwersalna kontrola

To jedna z najbardziej wyczekiwanych nowości w ekosystemie Apple. W ten sposób iPad będzie mógł być kontrolowany z użyciem komputera Mac. Można to będzie robić tą samą klawiaturą czy gładzikiem. W ten sposób da się nawet wprowadzać tekst na innym urządzeniu. Niestety na to rozwiązanie poczekamy dłużej i wraz z aktualizacjami iPadOS 15.2 oraz macOS 12.1 jeszcze się go nie spodziewajmy. Trzeba będzie poczekać do 2022 r.

SharePlay dla Mac

SharePlay zostało już wprowadzone wraz z aktualizacjami iOS 15.1 oraz iPadOS 15.1. Użytkownicy komputerów Mac nadal jednak czekają. Wiemy jednak, że ta funkcja dla komunikatora FaceTime, która wprowadza nowe sposoby na współdzielenie i wspólne oglądanie, pojawi się wraz z uaktualnieniem do macOS 12.1 Monterey, czyli jeszcze w grudniu.

Opiekun konta

Wraz z iOS 15.2 pojawi się nowość o nazwie Opiekun konta. Apple dodało funkcję w drugiej becie tego systemu. W ten sposób będzie można wybrać kontakt, który uzyska dostęp do naszego konta po śmierci. Poniżej zrzuty ekranowe, które prezentują to rozwiązanie.

Klucze do pokoi i dokumenty w iPhonie

Jedną z nowości w aplikacji Wallet będzie możliwość przechowywania cyfrowych wersji dokumentów w iPhone’ach. Dotyczy to m.in. prawa jazdy. Dziś już jednak wiemy, że wraz z aktualizacją iOS 15.2 taka funkcja się nie pojawi. Apple opóźniło jej wprowadzenie do 2022 r. Inaczej może być z cyfrowymi kluczami do hotelowych pokoi, bo tutaj mówi się o dostępności jesienią tego roku. Z opcji początkowo będzie można skorzystać w hotelach Hyatt.

Aktualizacja iOS 15.2 i iPadOS 15.2 oraz macOS 12.1 Monterey blisko

Wiemy, że Apple planuje udostępnić finalne wersje uaktualnień iOS 15.2, iPadOS 15.2 oraz macOS 12.1 Monterey jeszcze w tym miesiącu. Najpierw jednak spodziewajmy się wersji RC. Możliwe, że te trafią w ręce testerów już w przyszłym tygodniu. Kilka dni później aktualizacje staną się publicznie dostępne.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods

źródło: opracowanie własne