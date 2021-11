iPhone SE 3 to tańszy smartfon Apple, który jest na ostatniej prostej do premiery w 2022 r. Plotki mówią o tym, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to debiut odbędzie się w pierwszym kwartale. Najważniejszą zmianą będzie dodanie wsparcia dla 5G. Debiut modelu iPhone SE 3 pewnie odbędzie się w marcu.