iPhone SE Plus to smartfon, który zobaczymy w 2022 r. W sieci pojawiły się nowe plotki o tym telefonie z iOS i te mówią, że pod obudowę trafi procesor Apple A15 Bionic. Kompletna specyfikacja techniczna modelu nie jest znana. Wiemy, że iPhone SE Plus ma zadebiutować w przyszłym roku.

iPhone SE Plus to smartfon, który w plotkach pojawia się od dłuższego czasu. Jego premiera powinna odbyć się w 2022 r., a tymczasem w sieci pojawiły się nowe informacje. Tym razem dotyczą procesora i wiemy, że pod obudową ma znaleźć się SoC Apple A15 Bionic znany nam z tegorocznych modeli z logo nadgryzionego jabłka. Przy okazji spodziewajmy się modemu 5G.

Wiemy, że iPhone SE Plus ma otrzymać większy ekran od poprzednika, który ma 4,7-calowy wyświetlacz. Nadal ma to być jednak panel wykonany w technologii LCD. Na OLED-a nie mamy co tutaj rzekomo liczyć. Poza tym nie mamy spodziewać się większych zmian wizualnych.

Model iPhone SE Plus z Apple A15 Bionic i modemem 5G

Dzięki implementacji procesora Apple A15 Bionic w smartfonie iPhone SE Plus mamy przy okazji spodziewać się wsparcie dla sieci 5G. Będzie to modem zintegrowany z układem SoC, jak to jest dotychczas. Na razie jednak nieautorski. Gigant planuje przejść na własne modemy dopiero w 2023 r.

źródło