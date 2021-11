Black Friday 2021 jest już blisko i na promocje szykuje się też Apple. Czarny piątek u firmy przyjmie standardową postać. Jak co roku oferta promocyjna obejmować ma kupony. Kupując Maca, iPhone’a, AirPods czy iPada będzie można otrzymać kartę podarunkową o wartości do 800 złotych.

Aktualizacja: Black Friday 2021 u Apple już wystartował. W tym roku ponownie firma dorzuca kupony do produktów. W ten sposób można zyskać od 200 do 800 złotych. Obniżek cen na produkty na Czarny piątek w sklepie internetowym producenta nie znajdziemy.

Black Friday 2021 u Apple rozpocznie się już za kilka dni. Firma również szykuje się na Czarny piątek i z tej okazji będą promocje. Jeśli jednak liczycie na niższe ceny produktów, w tym iPhone’ów, iPadów, Maców czy słuchawek AirPods, to cóż… u partnerów firmy tak zapewne będzie. Jednak u samego producenta ofertą będą ponownie kupony.

Black Friday 2021, czyli Czarny piątek u Apple z kuponami

Firma zamierza już tradycyjnie rozdawać kupony do zamówionych produktów. Będą one miały różną wartość. W przypadku Polski od 200 do 800 złotych. Poniżej wykaz promocji.

iPhone 12, 12 Mini i SE – 200 złotych

AirPods 3, Pro i Max – 300 złotych

Apple Watch series 3 i SE – 200 złotych

iPad Pro – 400 złotych

MacBook Air lub Pro 13 cala i Mac mini – 400 złotych

Apple TV 4K i HD – 200 złotych

27-calowy iMac – 800 złotych

Słuchawki Beats i wybrane akcesoria – 200 złotych

Czarny piątek u firmy ponownie nie dotyczy najnowszych iPhone’ów. Tak więc okazji na Black Friday na produkty z logo nadgryzionego jabłka będzie można chyba z powodzeniem poszukać w innych miejscach. Pewnie trafią się jakieś ciekawsze promocje. Sam producent pod tym względem ponownie nie zamierza nam rozpieszczać.

