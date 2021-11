Huawei Mate 50 Pro to nadchodzący flagowiec marki. Producent już ma opóźnienia i chce, aby te były jak najmniejsze. Dlatego dokłada starań, aby debiut nie by odkładany w czasie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planami producenta, to Huawei Mate 50 Pro zostanie zaprezentowany w pierwszym kwartale 2022 r.