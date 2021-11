iPhone 14 Pro oraz 14 Pro Max moja być pierwszymi telefonami, które otrzymają złącza USB C. Zastąpią one wysłużone i wolne Lightning. Wiemy jednak, że Apple ma takie plany tylko w związku z droższymi smartfonami. Dwa tańsze modele iPhone 14 ich nie dostaną.

iPhone 14 Pro Max i 14 Pro to dwa droższe smartfony Apple, które były już obiektem wielu przecieków. Teraz dowiadujemy się, że mogą być pierwszymi, które otrzymają złącza USB C. Producent unika tego interfejsu w telefonach, choć używa go już w tabletach iPad. Skąd więc zmiana decyzji?

W tym roku Apple zapewniło wsparcie dla formatu ProRes. Jednak złącze Lightning pozwala na zgrywanie takich filmów w bardzo wolnym tempie, bo interfejs z 2012 r. bazuje na przestarzałych standardach. Dlatego w modelach iPhone 14 Pro i Max rozważane jest przejście na USB C. Pozwoli ono na znacznie szybszy transfer danych.

Apple chce umieścić USB C tylko w modelach iPhone 14 Pro i Max

Wygląda na to, że interfejs USB C ma trafić tylko do droższych smartfonów iPhone 14 Pro. Apple nie ma go zaimplementować w dwóch tańszych telefonach, które to pozostaną z interfejsem Lightning. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się dopiero z czasem.

