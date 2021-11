iOS 15.2 beta 3 to najnowsza aktualizacja w poglądowej wersji dla iPhone’ów. Dodano tutaj ciekawą nowość do Apple Music. Obejmuje ona wyszukiwanie i playlisty. W końcu można szukać konkretnych utworów w tego typu elementach. Przed trzecią betą iOS 15.2 nie było to możliwe.