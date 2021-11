iOS 15.1.1 to najnowsza aktualizacja serwisowa udostępniona przez Apple. Nie znajdziemy tu nowości, a jedynie poprawki błędów dla nowszych modeli iPhone 13 i 12. Dotyczą one połączeń. Uaktualnienie do iOS 15.1.1 jest już udostępniane drogą OTA i z pewnością warto je zainstalować.

Apple w oficjalnym wykazie zmian dołączonym do systemu iOS 15.1.1 wspomina o „poprawie wydajności związanej z przerywaniem połączeń w modelach iPhone 12 oraz iPhone 13”. Aktualizacja waży kilkaset megabajtów i można ją pobrać po udaniu się do sekcji Ustawienia, Ogólne oraz Uaktualnienia. Oczywiście po wcześniejszym nawiązaniu połączenia z siecią Wi-Fi.

Aktualizacja iOS 15.1.1 dla iPhone’ów bez nowości

Na nowości i nowe funkcje właściciele iPhone’ów będą musieli poczekać do przyszłego miesiąca. Wtedy spodziewamy się aktualizacji iOS 15.2, która to wprowadzi kilka ciekawych rozwiązań. Obecnie znajduje się ona na etapie publicznych beta testów. Jednak już w grudniu powinna być gotowa do publicznej premiery.

źródło: opracowanie własne