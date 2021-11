iPhone SE 3 to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Debiut odbędzie się w pierwszej połowie 2022 r. Wiemy, że telefon ma otrzymać procesor Apple A15 Bionic z obsługą sieci 5G. Zobaczmy, co jeszcze wiadomo o modelu iPhone SE 3 i kiedy go zobaczymy.