iPhone 14 to nadchodząca seria smartfonów Apple na 2022 r. Nowe informacje mówią o tym, że telefony otrzymają wsparcie dla Wi-Fi 6E. Standard ten został zaadaptowany już przez producentów modeli z Androidem. Apple wraz ze smartfonami iPhone 14 nie chce być gorsze.

iPhone 14 zapewne pod pewnymi względami będzie gonił konkurencję z Androidem. Tak to już jest, bo Apple nie może być we wszystkim najlepsze. Nowe informacje o planach giganta z Cupertino dostarcza nam analityk Ming Chi Kuo, który w przeszłości serwował sprawdzone plotki z obozu firmy z logo nadgryzionego jabłka. Informacje mówią o tym, że mamy spodziewać się implementacji Wi-Fi 6E.

Wi-Fi 6E to ostatnia wersja popularnego standardu dla łączności bezprzewodowej. Takie rozwiązanie znajdziemy w wybranych telefonach z Androidem (droższych modelach), a teraz dostaną je także smartfony iPhone 14. Plany Apple w kwestii implementacji tego standardu nie dziwią. W zasadzie zaskoczeniem było, że funkcji nie dostały urządzenia z tego roku.

Apple iPhone 14 z Wi-Fi 6E w każdej wersji

Implementacja standardu Wi-Fi 6E nie dotyczy tylko modeli iPhone 14 Pro. Apple planuje wprowadzić to rozwiązanie także do tańszych telefonów, które planuje pokazać w 2022 r. Tak więc spodziewajmy się go w każdym z czterech z planowanych na przyszły rok smartfonów z iOS.

źródło: gizchina