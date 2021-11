iPhone 14 Pro to nadchodzący smartfon Apple. W sieci pojawiło się nowe wideo koncepcyjne, które prezentuje nam zmiany w telefonie firmy na 2022 r. Bazuje ono na przeciekach i wiele wskazuje na to, że taki design otrzyma iPhone 14 Pro. Zobaczmy, jakie modyfikacje w designie nas czekają.

iPhone 14 Pro ma wnieść spore zmiany we wzornictwie smartfona Apple, co już mogliśmy zobaczyć wcześniej. Tymczasem powstało nowe wideo koncepcyjne, które przedstawia nam nadchodzące modyfikacje. Jego autorem jest Waqar Khan, który od lat dostarcza nam podobne materiały. Rzućmy sobie na to okiem.

Plotki mówią o tym, że Apple w modelach iPhone 14 Pro planuje zrezygnować z wystającej wyspy z aparatem fotograficznym. Obiektywy zostaną wtopione w tył obudowy. Jednak sam układ nie ma ulec zmianom. Pozostanie ten, który znamy z dotychczasowych telefonów z logo nadgryzionego jabłka z ostatnich kilku lat.

Wideo koncepcyjne modelu Apple iPhone 14 Pro pokazuje nowy ekran

iPhone 14 Pro ma zostać także pozbawiony notcha, który towarzyszy nam w telefonach Apple od modelu X. Wcięcie ma zniknąć i w zamian pojawi się wyświetlacz z okrągłym wcięciem dla kamery do szelfie, które zostanie wyśrodkowane w górnej części. Oficjalna premiera planowana jest dopiero na wrzesień 2022 r.

