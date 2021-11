iOS 15.2 beta 2 to nowa aktualizacja poglądowa dla iPhone’ów. Apple wprowadziło w niej kilka nowości. Co nowego więc tu znajdziemy? Dodano opcję Opiekun konta, przeprojektowano aplikację TV na iPadach czy pozwolono ukrywać adres e-mail w Mail. Zobaczmy, jakie jeszcze zmiany wprowadza druga beta iOS 15.2.

iOS 15.2 beta 2 to już drugie wydanie poglądowe nowej aktualizacja dla iPhone’ów. Apple uruchomiło jej publiczne testy w zeszłym miesiącu. Wtedy dowiedzieliśmy się, co nowego dodano. Teraz pojawiają się kolejne nowości. Rzućmy sobie na nie okiem.

Aktualizacja iOS 15.2 beta 2 – nowości i zmiany

Opiekun konta

Druga beta iOS 15.2 wprowadza trochę nowości. Wśród nich mamy nową opcję o nazwie Opiekun konta. W ten sposób możemy przydzielić dostęp do naszego Apple ID innej osobie i ta uzyska go po naszej śmierci. Możemy to zrobić po udaniu się do sekcji Ustawienia i naszego konta. Następnie należy wskazać Hasło i ochrona. Potem można skonfigurować opiekuna konta. Domyślnie proponowane są osoby z naszej rodziny iCloud. Można jednak wskazać także inny kontakt. Wszystko zależy od nas samych.

Szukanie nieznanych trackerów w pobliżu

Wśród nowości z iOS 15.2 beta 2 jest również możliwość wyszukania trackerów, która są w pobliżu. Mogą to być AirTagi, które na przykład ktoś nam podrzucił. Stosowna opcja została dodana do aplikacji Znajdź i jest nią „Przedmioty, które mogą mnie śledzić”. Taka funkcja z pewnością może kiedyś się przydać.

Ukrywanie adresu e-mail w Mail

iOS 15.2 beta 2 pozwala także na ukrywanie naszego adresu w aplikacji Mail. W tym celu wystarczy tylko dotknąć w takcie pisania nowej wiadomości pola Od. Następnie należy wskazać opcję Ukryj mój adres email. Ten zostanie schowany i nadawca go nie pozna.

Przeprojektowana aplikacji TV na iPadach

Tym razem jest to nowość, którą Apple wprowadziło w systemie iPadOS 15.2 beta 2. Tam przeprojektowano aplikację TV. Dodano w niej pasek boczny, który ułatwia nawigacje i upraszcza dostęp do poszczególnych sekcji. Prezentuje to poniższy zrzut ekranowy. Zmiany w tym przypadku z pewnością są na plus.

fot.: 9to5mac

Bezpieczeństwo komunikacji

iOS 15.2 beta 2 wprowadza także bezpieczeństwo komunikacji. To dosyć kontrowersyjne rozwiązanie, które związane jest z ochroną dzieci. Apple spotkało się z krytyką wobec tej funkcji. Jednak pozostaje nieugięte i jej wprowadzenie jest już w zasadzie pewne.

Aktualizacja iOS 15.2 w finalnej wersji powinna być gotowa przed końcem tego miesiąca lub w grudniu. Apple powinno ją udostępnić dla wszystkich użytkowników iPhone’ów za kilka tygodni. W tym samym czasie spodziewajmy się systemów macOS 12.1, iPadOS i tvOS 15.2 oraz watchOS 8.2. Te obecnie również znajdują się na etapie beta testów.

źródło: opracowanie własne