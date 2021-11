iPad Mini 7 to nowy tablet Apple, który zobaczymy w 2022 r. Jeśli plotki są prawdziwe, to otrzyma on ekran ProMotion, a więc z odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Apple już go testuje. Takie rozwiązanie najpierw zaimplementowano w modelach Pro. Na debiut iPada Mini 7 jednak trochę poczekamy.

iPad Mini 7 to tablet, nad którym Apple już pracuje i powinniśmy zobaczyć go w drugiej połowie 2022 r. Urządzenie otrzyma ważne udoskonalenia, które znamy z modeli Pro. Jest to ekran ze wsparciem dla technologii ProMotion. Firma rozwiązanie zaimplementowało także w smartfonach iPhone 13 Pro.

Apple już testuje ekrany ProMotion w mniejszym tablecie. Dzięki temu można liczyć na zwiększone odświeżania ekranu do 120 Hz. Oczywiście na razie są to przymiarki do wprowadzenia takiej technologii. Co wcale nie musi być jednoznaczne z jej implementacją w mniejszym tablecie na przyszły rok.

Apple iPad Mini 7 nie musi dostać ekranu ProMotion

Ekran ProMotion w tablecie iPad Mini 7 to w zasadzie kolejne usprawnienie, którego można spodziewać się w tej serii urządzeń. Tegoroczny model stanowił największą aktualizację małego tabletu Apple od samego początku. Dlatego implementacji kolejnych rozwiązań spodziewamy się w przyszłym roku i te sprawią, że sprzęt będzie jeszcze ciekawszy na tle zwykłych iPadów.

