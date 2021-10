Co było największym zaskoczeniem podczas konferencji Apple we wrześniu 2021 roku? Wbrew pozorom nie nowy iPhone 13, choć i jego poszczególne warianty zrobiły sporo szumu na rynku. Apple postanowił odświeżyć iPada mini. I – trzeba przyznać – to była naprawdę dobra decyzja. iPad mini z 2021 roku to coś, czego wszyscy potrzebowaliśmy, choć nawet o tym nie wiedzieliśmy.

Nowy iPad mini – co trzeba o nim wiedzieć?

iPad mini jest jeszcze bardziej mini, czyli poręczny, wygodny i kompaktowy. Urządzenie wyposażono w ekran o przekątnej zaledwie 8,3″, czyli mniej o 2,5″ od modelu Air. Ma wymiary 134,8 na 195,4 mm oraz grubość 6,3 mm. Zmieści się więc nawet do tylnej kieszeni jeansów! Waży niecałe 300 g. Jest więc na tyle lekki, że zarówno praca na nim, jak i chociażby czytanie książki nie będzie dla Ciebie ani trochę uciążliwe. Poza tym urządzenie występuje w dwóch pojemnościach, od 64 GB do 256 GB.

Podobnie jak w przypadku Air możesz obsługiwać go rysikiem, którego na pewno nigdy nie zgubisz. Apple Pencil (2. generacji) przyłącza się do boku magnetycznie (i ładuje bezprzewodowo!), więc możesz po niego sięgnąć w dowolnej chwili, zapisując (lub rysując!) swoje pomysły, notatki czy przypominajki.

Nowe kolory iPada mini to: gwiezdna szarość, różowy, fioletowy i księżycowa poświata. Zdecydowanie jest więc na czym zawiesić oko.

Pokaż kotku, co masz… Czyli o wyposażeniu Apple iPad mini

Przede wszystkim mamy tu potężny proces Apple A15 Bionic (taki sam, co w iPhone 13) posiadający aż 15 miliardów tranzystorów. Pozwolił on na znaczną poprawę wydajności, a poza tym płynniejszą i stabilną pracę. Dzięki temu nowy iPad mini doskonale radzi sobie zarówno z prowadzeniem korespondencji na Twojej skrzynce mailowej, jak i obróbką zdjęć w Photoshopie (ma 5-rdzeniowy procesor graficzny. Do tego dochodzi bardzo wytrzymała bateria. Pozwoli Ci nawet na 10 godzin nieprzerwanego oglądania filmów, to więc dobra opcja w podróży.

Apple iPad Mini na wyjazd, także służbowy

Skoro wspomnieliśmy o podróży! Co prawda, Apple iPad mini to przydatny i poręczny gadżet, jeśli chcesz poczytać książkę przed snem czy obejrzeć serial podczas gotowania, jednak jego gabaryty i funkcjonalności w pełni docenisz właśnie w podróży.

To narzędzie Cię zachwyci, jeśli ciągle jesteś w biegu i dużo czasu spędzasz np. w pociągu. Po pierwsze, wspomniany niewielki rozmiar – z łatwością schowasz go do torby, plecaka czy nawet do kieszeni i wyciągniesz w dowolnej chwili. Większe urządzenia na pewno wymagają więcej uwagi w tym kontekście. Po drugie, iPad z powodzeniem zastąpi Ci notatnik – nie musisz więc zabierać ze sobą zeszytów czy kalendarza. Apple Pencil jest bardzo wygodny i na pewno go nie zgubisz. Po trzecie, urządzenie ma wydajną baterię. Możesz więc oglądać filmy w trasie lub chodzić od spotkania na spotkanie, a wieczorem i tak będziesz miał przynajmniej kilkanaście procent akumulatora. Co jeszcze? Gadżet zyskuje nowe możliwości dzięki zmodyfikowanemu modułowi 5G. Poza tym został wyposażony w najszybszą dostępną technologię Wi-Fi 6.

Aparat w iPadzie Mini

Na pewno interesuje Cię temat aparatu w nowym iPadzie. Ma aparat 12 MP z obiektywem szerokokątnym z funkcją Focus Pixel. Aparat analizuje obraz, dzięki czemu możliwa jest precyzyjna i automatyczna regulacja ostrości. Do tego dochodzi przesłona wpuszczająca więcej światła, która pozytywnie wpływa na jakość zdjęć. Zwróć uwagę także na tylny aparat. Dzięki fleszowi True Tone pozwala na robienie świetnych zdjęć niezależnie od oświetlenia. Poza tym iPad mini pozwala na nagrywanie filmów 4K.

Funkcje aparatu docenisz również podczas wideorozmowy. Opcja Centrum uwagi sprawia, że aparat będzie automatycznie podążał za Tobą. Dzięki temu będziesz zawsze w środku kadru, co pozwoli na uzyskanie bardziej naturalnego efektu, a ponadto będzie wygodniejsze dla rozmówców.Marzysz o nowym iPadzie? Na pewno interesuje Cię cena. iPad Mini 2021 na stronie iSpot.pl kosztuje – w zależności od wersji – od 2499 zł do 4199 zł. Czy warto tyle wydać? Tak, jeśli tylko szukasz kompaktowego, wygodnego urządzenia, którego możesz używać zarówno w domu, jak i na wyjazdach. W obu sytuacjach sprawdzi się śpiewająco.