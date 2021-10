iOS 15.2 beta to najnowsza aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów. Apple wprowadziło tu pewne nowości. Co nowego więc znajdziemy w nowym uaktualnieniu dla telefonów z logo nadgryzionego jabłka? Zmiany w pierwszej becie iOS 15.2 rzeczywiście są. Rzućmy sobie na nie okiem.

Aktualizacja iOS 15.2 beta – co nowego / zmiany i nowości

Najważniejszą z nowości z iOS 15.2 beta 1 wydaje się być raport prywatności w aplikacji. Można go uruchomić po udaniu się na iPhonie do sekcji Ustawienia i Prywatność. Stosowna opcja znajduje się na samym dole nowego okna. Po aktywacji zaczną być zbierane szczegółowe dane, które będą aktualizowane na podstawie użycia oprogramowania. Znajdziemy tu wiele szczegółowych informacji, które obejmują dostęp do czujników, aktywność sieciową aplikacji i witryn czy dane związane z najczęściej odwiedzanymi domenami. Jest tego naprawdę sporo.

Apple nie od dziś stawia na prywatność użytkowników. Aktualizacja iOS 15.2 beta tylko tego dowodzi. Właściciele iPhone’ów wkrótce dostaną kolejne bardzo użyteczne narzędzie. Na razie można je wypróbować w poglądowej wersji.

Przebudowane podsumowania powiadomień to kolejna z nowości z iOS 15.2 beta. Apple wprowadziło zmiany, które widać gołym okiem. Co nowego tu dodano? To odświeżony widok, który pojawia się na ekranie blokady iPhone’a lub iPada. Poniżej zrzut ekranowy, który przedstawia modyfikacje.

fot.: Macrumors

Następnie mamy powiadamianie służb ratunkowych. Apple w iOS 15.2 beta zaktualizowało funkcję z Alarmowe SOS. Akcja może zostać wykonana na inne sposoby. Są to szybkie wciśnięcie kilka razy przycisku bocznego lub przytrzymanie jednocześnie przycisku bocznego i głośności.

iOS 15.2 beta 1 zawiera w kodzie także pewne nowe informacje o bezpieczeństwie komunikacji. To funkcja, której celem ma być poprawa ochrony dzieci przed nadużyciami. Wiąże się ona ze skanowaniem filmów i zdjęć. Wiemy, że firma na razie nie zamierza wprowadzić tego kontrowersyjnego rozwiązania. Obecnie prowadzi nad nim prace i trudno powiedzieć, w jakiej dokładnie formie zadebiutuje to narzędzie.

Wraz iOS 15.2 beta także inne aktualizacje

iOS 15.2 beta 1 towarzyszą inne aktualizacje oprogramowania udostępnione przez Apple. To iPadOS i tvOS z tym samym numerkiem. Ponadto deweloperzy uzyskali dostęp do watchOS 8.2. Nowa wersja macOS Monterey zapewne pojawi się w niedługim czasie.

