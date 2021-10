iOS 15.2 beta 1 to kolejna poglądowa aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, którą udostępniło Apple. Na razie w ręce deweloperów. Wkrótce jednak pojawi się także w Apple Beta Software Program. Spodziewajmy się, że w iOS 15.2 pojawią się jakieś nowości oraz nowe funkcje.

iOS 15.2 beta 1 to kolejna odsłona oprogramowania dla iPhone’ów po wydaniu z numerkiem 15.1. Na razie w wersji poglądowej. Apple uruchomiło program pilotażowy, który zapewne potrwa kilka tygodni. Na pewno pojawią się tu jakieś nowości oraz udoskonalenia istniejących funkcji. Na informacje o nich chwilę jednak poczekamy.

Apple na tym etapie nie udostępnia szczegółowych wykazów zmian. Dlatego na informacje o nowościach z iOS 15.2 beta 1 przyjdzie nam chwilę poczekać. Wynika to z faktu, że te najpierw muszą zostać odnalezione przez testerów oprogramowania. Potem wieść poniesie się dalej i zobaczymy, co nowego wprowadzono.

Aktualizacja iOS 15.2 beta 1 wkrótce dla publicznych testerów

Apple udostępniło na razie iOS 15.2 beta 1 deweloperom aplikacji, jak to bywało w przeszłości. Jednak już niedługo nowe oprogramowanie dla iPhone’ów będzie mógł wypróbować każdy właściciel zgodnego telefonu. Stanie się to możliwe za sprawą Apple Beta Software Program. Na finalne wydanie tego uaktualnienia poczekamy pewnie do drugiej połowy listopada lub grudnia.

źródło: opracowanie własne