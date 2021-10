iOS 14.8.1 i iPadOS 14.8.1 to nowe uaktualnienie dla tych osób, które nie przeszły na wersje z numerkiem 15. Jeśli zastanawiacie się nad tym, co nowego tu znajdziemy, to nowości nie ma. Aktualizacja wprowadza zmiany w zabezpieczeniach. W iOS i iPadOS 14.8.1 wprowadzono poprawki błędów.

Apple już wcześniej przekazało, że po premierze 15-tych wersji własnego oprogramowania zamierza oferować wsparcie dla poprzedniego oprogramowania. Dowodzi tego wydanie iOS 14.8.1 i iPadOS 14.8.1. To nowe aktualizacje serwisowe, które nie wprowadzają nowości. Znajdziemy tu poprawki błędów związanych z zabezpieczeniami.

Aktualizacja iOS 14.8.1 i iPadOS 14.8.1 to poprawki błędów

iOS 14.8.1 oraz iPadOS 14.8.1 wprowadzają różne poprawki obejmujące zabezpieczenia. Okazuje się, że jest ich całkiem sporo. W oficjalnym dokumencie opublikowanym przez Apple czytamy o rozwiązaniach problemów związanych z audio, CoreGraphics, ColorSync, IOMobileFrameBuffer, kernelem, sterownikami GPU, paskiem statusu czy silnikiem WebKit używanym w Safari. Tak więc instalacja nowego oprogramowania jest z pewnością wskazana na tych sprzętach, których nie uaktualniono do 15-tki.

Aktualizacje iOS 14.8.1 oraz iPadOS 14.8.1 można pobrać udając się do sekcji Ustawienia, Ogólne i Uaktualnienia. Będzie to możliwe po nawiązaniu połączenia z siecią Wi-Fi. Instalacja wymaga baterii naładowanej w co najmniej 50 proc. (lub 20 proc. i podłączenia urządzenia do ładowarki).

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło